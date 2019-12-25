Глава европейского бюро ВОЗ ожидает окончания пандемии в начале 2022 года

По его словам, COVID-19 продолжит распространятся среди людей.

Глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге ожидает окончания пандемии в начале 2022 года. Заявление он сделал в эфире датского телеканала DR.

Он подчеркнул, что сейчас худший сценарий позади.

Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться. Ханс Клюге, глава европейского бюро ВОЗ

По его словам, COVID-19 продолжит распространятся среди людей, однако повсеместные ограничения уже будут не нужны.

Ранее эксперт ВОЗ предположил, что пандемия COVID-19 не закончится к концу 2021 года.

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