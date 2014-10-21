Эксперт ВОЗ предполагает, что пандемия COVID-19 не закончится к концу 2021 года

Однако он считает, что британский штамм COVID-19 не является более опасным, чем его предшественник.

Ученые под руководством ВОЗ в течение месяца будут изучать происхождение нового типа короновируса. На днях закончилась первая научная экспедиция в Ухань, в котором появились в 2019 году первые заболевшие COVID-19. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Представитель Всемирной организации здравоохранения поделился предположениями о том, когда закончится пандемия:

"Это же понятно, что очень наивная точка зрения, когда ожидают, что через год придут на рынок какие-то там эксперты, хоть полный набор лауреатов Нобелевской премии, но там-то уже ничего нет! Вряд ли же там где-то за углом лежит какая-то условная мышь летучая или кто, я не знаю, с надписью "Это я" китайскими иероглифами", - заместитель директора по научной работе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, Владимир Дедков.

Специалист считает, что сейчас недостаточно фактов, чтобы найти источник появления коронавируса. По его словам, никто из ученых не находил вирус в организмах летучих мышей. Он отметил, что у животных обнаружены генетически похожие на SARS-CoV-2 вирусы, но они не идентичны. Однако это является основанием предположить, что новый коронавирус развился среди летучих мышей.

Владимир Дедков отмечает, что новый штамм коронавируса из Британии пока что нельзя назвать более опасным, чем его предшественника, поскольку нет доказательств.

Специалист прогнозирует небольшой спад числа зараженных, но считает, что до конца года вряд ли болезнь сойдет на нет. Чтобы пандемия закончилась, каждый человек должен либо вакцинироваться, либо переболеть коронавирусом.

Ранее в Piter.tv сообщали, что ученые оценили срок сохранения к COVID-19.

Фото: Piter.tv