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Мадуро обвинил президента Колумбии в планах украсть венесуэльское вооружение
Сегодня, 8:17
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lesjasap

Мадуро обвинил президента Колумбии в планах украсть венесуэльское вооружение

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Президент Венесуэлы раскрыл "планы" Иване Дуке.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил главу Колумбии в планах украсть вооружение Каракаса. Соответствующее заявление политик сделал во время выступления в столице. Местные телеканалы транслировали данное мероприятие.

Иван Дуке...ненавидит Венесуэлу и венесуэльцев….Мы знаем их планы по краже венесуэльского вооружения.

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро добавил в рамках выступления, что венесуэльские власти зафиксировали более 600 попыток подкупа местных чиновников со стороны разведки Колумбии.

Мадуро поставил ультиматум Евросоюзу.

Фото: Pixabay.com

Теги: венесуэла, иван дуке, колумбия, николас мадуро
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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