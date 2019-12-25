Мадуро обвинил президента Колумбии в планах украсть венесуэльское вооружение

Президент Венесуэлы раскрыл "планы" Иване Дуке.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил главу Колумбии в планах украсть вооружение Каракаса. Соответствующее заявление политик сделал во время выступления в столице. Местные телеканалы транслировали данное мероприятие.

Иван Дуке...ненавидит Венесуэлу и венесуэльцев….Мы знаем их планы по краже венесуэльского вооружения. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро добавил в рамках выступления, что венесуэльские власти зафиксировали более 600 попыток подкупа местных чиновников со стороны разведки Колумбии.

Мадуро поставил ультиматум Евросоюзу.

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