Николас Мадуро прокомментировал новые санкции ЕС против Каракаса.

Николас Мадуро поставил ультиматум Евросоюзу. Президент страны напомнил, что ранее ЕС ввел санкции против оппозиционного движения, которое принимало участие в выборах, а также против судебной власти и вооруженных сил. В связи с сложившейся ситуацией правительство не пойдет на сделки или диалог со странами ЕС, если против Каракаса не будет изменена ограничительная политика.

Они вмешиваются во внутренние дела, и чего они ждут? Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют?..Либо вы исправите, либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы. Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что санкции в отношении Венесуэлы были расширены. В список попали высокопоставленные чиновники, военные, представители Национального совета, парламентарии нового созыва. В Евросоюзе считают, что роль представителей "черного списка" касается подрыва демократии и верховенства закона в стране. Также отмечено нарушение прав человека.

В Венесуэле началась вакцинация препаратом "Спутник V".

Видео: Youtube/teleSUR tv