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В Венесуэле началась вакцинация препаратом "Спутник V"
Сегодня, 7:56
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lesjasap

В Венесуэле началась вакцинация препаратом "Спутник V"

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Николас Мадуро поздравил граждан с имторическим днем.

В Венесуэле началась вакцинация препаратом "Спутник V". Об этом в видеообращении сообщил президент Николас Мадуро. Речь политика транслировалась на YouTube-канале. Первую прививку от коронавируса в стране сделала доктор Гленди Риверо из города Лос-Текес в штате Миранда.

Этот четверг, 18 февраля, - исторический день, потому что сегодня началась вакцинация всех медработников страны "Спутником V", самой безопасной вакциной в мире

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что первая партия "Спутника V" прибыла в южноамериканскую страну 13 февраля. В декабре 2020 года вице-президент Дельси Родригес рассказала журналистам о подписании соглашения по поставку вакцины с РФПИ. 

Произведенную в Петербурге вакцину от гриппа доставили в столицу Венесуэлы.

Фото: Pixabay.com

Теги: венесуэла, николас мадуро, рфпи, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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