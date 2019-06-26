Произведенную в Петербурге вакцину от гриппа доставили в столицу Венесуэлы

В текущем сезоне для латиноамериканской страны произвели 3 млн доз вакцины от гриппа.

Сегодня, 18 февраля, в столицу Венесуэлы доставили российскую вакцину для профилактики гриппа, которая была произведена Санкт-Петербургским институтом вакцин и сывороток ФМБА России и Латиноамериканским институтом биотехнологии "Мечников ". Об этом рассказала пресс-служба СПбНИИВС.

Поставки осуществляются каждый год по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2019-м году во время визита Николаса Мадуро в Москву к такой договоренности пришли лидеры стран.

В сезоне 2020/2021 для Венесуэлы произвели 3 млн доз гриппозной вакцины.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что иностранные партнеры "Спутника V" рассказали о планах его производства.

Фото: Instagram / @spbniivs