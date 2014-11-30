Иностранные партнеры "Спутника V" рассказали о планах его производства

Южная Корея ограничена выпуском 150 миллионов доз в год и уже расширяет свои производственные мощности.

Иностранные партнеры Российского фонда прямых инвестиций, который занимается выпуском вакцины "Спутник V", рассказали о планах его производства. Об этом пишет Financial Times.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что компания подписала договоры с 15 производителями в 10 странах о выпуске 1,4 миллиарда доз вакцины. Количество предназначено для вакцинации 700 миллионов человек.

Отмечается, что Китай, Индия, Иран и Южная Корея будут экспортировать вакцину в третьи страны.

Financial Times предполагает, что у России и её партнёров не хватит ресурсов для выпуска такого количества дох препарата.

Например, Южная Корея ограничена выпуском 150 миллионов доз в год и уже расширяет свои производственные мощности.

Ранее Черногория получила две тысячи доз вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.TV