Ана Брнабич передала партию препарата коллегам из Черногории.

Черногория получила две тысячи доз вакцины "Спутник V". Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". По данным информационного агентства, передачу лично осуществляла премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Партию доставили в страну через международный аэропорт Подгорицы.

Это вакцины, которые должны защитить население Черногории. Здоровье выше всего, а солидарность прежде всего. Это смысл нынешнего большого события, могу только сказать, что граждане Черногории долго ждали эти вакцины Здравко Кривокапич, премьер-министр Черногории

Напомним, что черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства. Ранее вакцинация в стране не проводилась из-за отсутствия необходимого препарата. В среду 17 февраля Брнабич поблагодарила Россию на встрече с председателем фонда "Сколково" Аркадием Дворковичем за предоставленную вакцину и возможность отправить ее в третьи страны.

Премьер Сербии заявила, что "Балканский поток" способствует экономическому развитию страны.

Видео: gov.me