Премьер Сербии заявила, что "Балканский поток" способствует экономическому развитию страны

Ана Брнабич выступила с докладом о результатах 100 дней работы сербского правительства.

Премьер-министр Сербии заявила, что "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") способствует экономическому развитию страны. Об этом Ана Брнабич сообщила журналистам на торжественной церемонии по случаю 100 дней работы нового правительства. Чиновница отметила, что реализация данного энергетического проекта помогает развивать инвестиционный потенциал государства.

Сербия получила еще один источник снабжения газом, что обеспечивает намного большую энергетическую надежность. Трубопровод напрямую и косвенно способствует дальнейшему развитию благодаря большему количеству газа для нашего промышленного развития и внутренних и внешних инвестиций, а также тому, что Сербия становится транзитной страной и будет получать доход от транзита газа Ана Брнабич, премьер-министр Сербии

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 1 января заявил, что старт запуска "Балканского потока" дан. Туда поступает природный газ из России. Стоимость голубого топлива, проводимого через данный трубопровод, составляет 155 долларов за каждую тысячу кубометров. Ранее аналогичные объемы обходились Белграду в 240 долларов.

Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса.

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