Черногория и Сент-Винсент и Гренадины одобрили вакцину "Спутник V"

Препарат получат первые две страны Карибского бассейна.

Черногория и Сент-Винсент и Гренадины одобрили российскую вакцину "Спутник V". Об этом сообщили представители национального Фонда прямых инвестиций в социальных сетях.

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах. Таким образом, общее количество стран, одобривших применение вакцины "Спутник V", достигло 26 сообщение РФПИ

Напомним, что Сент-Винсент и Гренадины - островные страны Карибского бассейна. В данном регионе они первыми зарегистрировали российский препарат от коронавируса. Разрешение выдано там, а также в Черногории, в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Государства не проводили дополнительные клинические исследования вакцины на собственной территории.

Испытания "Спутника V" и вакцины AstraZeneca пройдут в Азербайджане.

Фото: Минздрав России