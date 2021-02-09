В РФПИ рассказали, когда могут начаться поставки "Спутника V" в ЕС

Кирилл Дмитриев считает, что российская вакцина попадет в ЕС не раньше мая.

В Российского фонда прямых инвестиций рассказали, когда могут начаться поставки "Спутника V" в Евросоюз. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью журналистам телеканала "Россия-24" объяснил, что препарат может поступить на территорию ЕС не раньше мая или июня 2021 года, когда основная часть населения в России уже будет привита от коронавируса.

Масштабные поставки в Евросоюз возможны только после того, как завершится масштабная вакцинация россиян. То есть только после того, как все желающие в России, которые хотели провакцинироваться, будут провакцинированы Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Эксперт отметил, что РФ может обеспечить действительно масштабные поставки в ЕС не раньше указанного срока, так как в приоритете правительства находится массовая вакцинация россиян.

Глава РФПИ надеется, что регистрация "Спутника V" в ЕС будет вне политики.

Видео: YT / Россия 24