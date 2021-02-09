В РФПИ рассказали, когда могут начаться поставки "Спутника V" в ЕС

В Российского фонда прямых инвестиций рассказали, когда могут начаться поставки "Спутника V" в Евросоюз. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью журналистам телеканала "Россия-24" объяснил, что препарат может поступить на территорию ЕС не раньше мая или июня 2021 года, когда основная часть населения в России уже будет привита от коронавируса.
Масштабные поставки в Евросоюз возможны только после того, как завершится масштабная вакцинация россиян. То есть только после того, как все желающие в России, которые хотели провакцинироваться, будут провакцинированы
Кирилл Дмитриев, глава РФПИ
Эксперт отметил, что РФ может обеспечить действительно масштабные поставки в ЕС не раньше указанного срока, так как в приоритете правительства находится массовая вакцинация россиян.
Глава РФПИ надеется, что регистрация "Спутника V" в ЕС будет вне политики.
Видео: YT / Россия 24
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