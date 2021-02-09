Глава РФПИ надеется, что регистрация "Спутника V" в ЕС будет вне политики

Кирилл Дмитриев считает, что вакцина от коронавируса из РФ является одной из лучших в мире.

Глава Российского фонда прямых инвестиций надеется, что регистрация "Спутника V" в Евросоюзе будет вне политики. Об этом Кирилл Дмитриев рассказал журналистам телеканала "Россия-24". Эксперт рассчитывает на то, что вопрос по поводу регистрации препарата для профилактики коронавируса будет изучен международными представителями без использования политических аргументов.

Мы надеемся, что заявка ... будет рассмотрена по существу по результатам тех данных, которые опубликованы в журнале Lancet, которые показывают, что одна из самых лучших вакцин в мире - это именно российская вакцина Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что утром 9 февраля стало известно о том, что еще 29 января РФПИ подал заявку в Европейское агентство по лекарственным препаратам на регистрацию вакцины НИЦ имени гамалеи "Спутник V". Сейчас российские представители получили подтверждение того, что заявка принята к рассмотрению. Скорость процесса будет определена в EMA.

Глава РФПИ заявил, что РФ готова взять на себя часть рисков при вакцинации на Филиппинах.

Видео: YT / Россия 24