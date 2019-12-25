РФПИ: только в России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня

Кирилл Дмитриев рассказал о сроках проведения массовой вакцинации в РФ.

В РФПИ заявили, что только в России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня. Глава Российского фонда прямых инвестиций рассказал об этом в программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1". Эксперт объяснил, что США и Евросоюз могут завершить прививочную кампанию только в сентябре или октябре текущего года.

Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия - фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят...И в том числе мы активно запускаем новые площадки Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Чиновник объяснил, что ранняя массовая вакцинация для россиян - это "великая привилегия". По мнению Дмитриева, основной фокус изготовления вакцины "Спутник V", а таке поставки препарата деляются на внутренний рынок. В РФПИ отметили, что на иностранные рынки поставляется лишь небольшое количество вакцины.

Глава РФПИ заявил, что РФ готова взять на себя часть рисков при вакцинации на Филиппинах.

Фото: Piter.tv