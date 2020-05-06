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Глава РФПИ назвал возможный срок одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе

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Соответствующие документы были поданы в Европейскую медицинскую ассоциацию.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал возможный срок одобрения вакцины от коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия-1".

По словам Дмитриева, РФПИ подал документы на одобрение российского препарата в Европейскую медицинскую ассоциацию. Процесс рассмотрения может занять февраль-начало марта.

Ранее AstraZeneca назвала обнадеживающими результаты клинических испытаний "Спутника V".

Видео: YouTube / Россия-24

Теги: вакцина, евросоюз, кирилл дмитриев, коронавирус, российский фонд прямых инвестиций, спутник v
Категории: Лента новостей, Новости России,

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