Кирилл Дмитриев заявил, что Россия уверена в безопасности и действенности "Спутник V".

Глава РФПИ заявил, что РФ готова взять на себя часть рисков при вакцинации на Филиппинах. Об этом Кирилл Дмитриев сообщил в интервью телеканалу CNN Philippines. По словам специалиста, Российский фонд прямых инвестиций уверен в безопасности и эффективности препарата, поэтому готов брать на себя риски в том случае, если "Спутник V" будет одобрен для использования на территории Филиппин.

Одно из преимуществ состоит в том, что в отличие от других производителей вакцин, которые хотят подписать с правительством Филиппин бумаги, в которых было бы написано, что они ни за что не отвечают, если что-то пойдет не так, Россия ведет себя иначе Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

В РФПИ напомнили, что сейчас Россия ведет переговоры о поставках вакцины с Манилой.Соглашение может быть заключено в феврале или марте текущего года. Дмитриев рассказал местным журналистам о том, что российский разработчик предоставил необходимые данные для получения разрешения на экстренное применение "Спутник V" в стране. Он напомнил, что уже 19 стран мира одобрили "Спутник V", а в 12 из них уже началась прививочная кампания.

Власти Парагвая подписали соглашение о покупке вакцины "Спутник V".

Фото: Минздрав России