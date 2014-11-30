Гинцбург: "Спутник V" защитит от тяжелых случаев COVID-19

Защиту иммунитета от заражения COVID-19 в средней степени тяжести эксперт назвал "стопроцентной".

Александр Гинцбург заявил о том, что "Спутник V" защитит от тяжелых случаев COVID-19. Об этом генеральный директор НИЦ имени гамалеи сообщил в телевизионном эфире на канале "Россия 1". По словам специалиста, прививка дает стопроцентную защиту организма от среднетяжелых и тяжелых случаев инфицирования коронавирусом.

Вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и средней тяжести случаев COVID. То есть, при наличии вакцинации, если человек, не дай Бог, встретится с этим возбудителем, он в самом отрицательном варианте перенесет данную инфекцию на ногах. То есть, он не будет госпитализирован Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что "Спутник V" зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года. Разработка НИЦ имени Гамалеи стала первой в мире по профилактике инфекции COVID-19. Основой препарата стала проверенная медиками аденовирусная векторная платформа.

РФПИ: только в России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня.

Фото: Минздрав России