Разработчик заявил, что противопоказаний для вакцинации "Спутником V" для аллергиков нет

В НИЦ имени Гамалеи рассказали о том, что вакцина безопасна для аллергиков, но с условием.

Разработчик из НИЦ имени Гамалеи заявил, что противопоказаний для вакцинации "Спутником V" для аллергиков нет. Об этом Александр Гинцбург рассказал в эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на телеканале "Россия-1". По словам эксперта, в момент прививки человек не должен находиться в стадии обострения заболевания.

Если аллергик опять же не находится в стадии обострения, то, безусловно, его надо вакцинировать, и здесь нет никаких противопоказаний. Если у вас, допустим, аллергия на домашнюю пыль, которая очень часто присутствует, то после вакцинации в течение некоторого времени и до вакцинации, конечно, надо избегать контакта, чтобы не было приступа Александр Гинцбург, эксперт НИМ имени Гамалеи

Специалист напомнил, что если пациент страдает от конкретного аллергена, включая проявления аллергии на цветения определенных видов растений, то он должен вакцинироваться только тогда, когда уверен, что не будет контактировать с этим аллергеном на протяжении нескольких недель.

Гинцбург полагает, что "Спутник V" может защищать от коронавируса более двух лет.

Фото: Минздрав России