Он подчеркнул, что серьёзных осложнений у тех людей, на которых испытывали препарат во время третьей фазы, не наблюдалось.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что "Спутник V" может защищать от коронавируса более двух лет. Заявление об этом он сделал на пресс-конференции.

По его словам, данное предположение уже подтверждено эксперементальными фактами.

Продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год. Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Он подчеркнул, что серьёзных осложнений у тех людей, на которых испытывали препарат во время третьей фазы, не наблюдалось. Гинцбург заявил, что результаты третьей фазы полностью подтвердили результаты первых двух и, отметил глава ццентра, говорят о полной безопасности препарата.

Гинцбург также рассказал, что "Спутник V" проявил свою эффективность на разных возрастных группах.

Ранее Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител.

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