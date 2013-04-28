Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что "Спутник V" может защищать от коронавируса более двух лет. Заявление об этом он сделал на пресс-конференции.
По его словам, данное предположение уже подтверждено эксперементальными фактами.
Продолжительность действия вакцинного препарата, созданного на данной платформе, будет не несколько месяцев, и даже не год.
Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи
Он подчеркнул, что серьёзных осложнений у тех людей, на которых испытывали препарат во время третьей фазы, не наблюдалось. Гинцбург заявил, что результаты третьей фазы полностью подтвердили результаты первых двух и, отметил глава ццентра, говорят о полной безопасности препарата.
Гинцбург также рассказал, что "Спутник V" проявил свою эффективность на разных возрастных группах.
Ранее Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител.
Фото: pixabay.com
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