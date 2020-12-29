Сейчас вирусный возбудитель в закрытых помещениях широко присутствует.

Глава центра имени Гамали Александр Гинцбург посоветовал не носить маски при высоком уровне антител - 1:3200 и выше. Об этом пишут "РИА Новости".

По его словам, ношение масок при высоком уровне антител мешает поддерживанию нужного уровня защиты.

Можно ходить без маски для того, чтобы этот уровень антител постоянно поддерживался на высоком уровне. Александр Гинцбург, глава центра имени Гамалеи

Он отметил, что сейчас вирусный возбудитель в закрытых помещениях широко присутствует — однако в небольших количествах. Поэтому высокий уровень антител будет поддерживаться постоянным поступлением небольшого количества возбудителя. Гинцбург заявил, что если не придерживаться этого правила, то через 3-4-5 месяцев иммунитет против коронавируса начнёт снижаться.

Ранее Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19.

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