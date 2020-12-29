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Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19
Сегодня, 8:00
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lesjasap

Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19

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Эксперт рассказал, что на данный момент подходов к разработке такой вакцины нет.

Александр Гинцбург не исключил создание однокомпонентной вакцины от COVID-19. Об этом глава НИЦ имени Гамалеи рассказал в интервью "РИА Новостям". По словам специалиста, важно, чтобы при этом препарат давал иммунитет на продолжительное время.

Вакцины, которые можно вводить один раз, есть и сейчас, но другое дело, как они будут защищать… Надо, чтобы она по крайней мере года на два защищала, а не на несколько месяцев. Поэтому это вопрос дискуссионный. В принципе, не исключено

Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Эксперт напомнил, что на данный момент в России нет четких подходов к созданию однокомпонентной вакцины от коронавируса, которая смогла бы защитить человека от данной инфекции на несколько лет.

Гинцбург рассказал о поставках "Спутника V" в другие страны.

Фото: Piter.tv

Теги: александр гинцбург, вакцина, ним гамалеи, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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