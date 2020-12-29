Гинцбург: чем дольше пандемия, тем выше риск появления мутаций

Глава НИЦ имени гамалеи рассказал о необходимости как можно раньше вакцинировать население.

Александр Гинцбург заявил о том, что чем дольше пандемия, тем выше риск появления мутаций. Об этом эксперт из НИЦ имени Гамалеи рассказа журналистам "РИА Новостей". Специалист уверен, что с инфекцией необходимо бороться сообща между странами, но в первую очередь российской вакциной следует обеспечить граждан РФ.

Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций, поэтому надо бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Напомним, что вакцина от коронавируса, произведенная НИЦ имени Гамалеи, получила название "Спутник V". Препарат создан на базе аденовирусных векторов человека. Вакцина одобрена в России. Третья фаза клинических испытаний проводится в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле и других государствах. Заявки на поставки вакцины подали более чем 50 стран. Для иностранных заказчиков препарат будет изготавливаться на территории Индии, Бразилии, Китая, Южной Кореи.

Центр "Вектор" выделил британский штамм коронавируса еще в декабре.

Фото: Piter.tv