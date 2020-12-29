Гинцбург рассказал о поставках "Спутника V" в другие страны

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутника V" в другие страны. Его слова приводит "РИА Новости".
Гинцбург отметил, что препарат поставляют за рубеж "не за счет тех мощностей, которые внутри страны". Что касается поставок "Спутника V" в российские регионы, то там уже есть запасы вакцины.
Ранее стало известно, что на Украине начался сбор подписей за регистрацию вакцины "Спутник V".
Фото: sputnikvaccine.com
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