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Гинцбург рассказал о поставках "Спутника V" в другие страны
Сегодня, 14:35
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d_s_sarkisov

Гинцбург рассказал о поставках "Спутника V" в другие страны

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В российских регионах также есть запасы вакцины.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о поставках российской вакцины от коронавируса "Спутника V" в другие страны. Его слова приводит "РИА Новости".

Гинцбург отметил, что препарат поставляют за рубеж "не за счет тех мощностей, которые внутри страны". Что касается поставок "Спутника V" в российские регионы, то там уже есть запасы вакцины.

Ранее стало известно, что на Украине начался сбор подписей за регистрацию вакцины "Спутник V".

Фото: sputnikvaccine.com

Теги: александр гинцбург, вакцина, коронавирус, спутник v
Категории: Лента новостей, Новости России,

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