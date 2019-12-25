Испытания "Спутника V" и вакцины AstraZeneca пройдут в Азербайджане

Клинические тесты запланированы на конец февраля текущего года.

Клинические испытания вакцин "Спутник V" и AstraZeneca пройдут в Азербайджане. Об этом говорится в заявлении Российского фонда прямых инвестиций. Соответствующее разрешение, по данным чиновников, выдано местным Министерством здравоохранения. Мероприятия запланированы на конец февраля 2021 года.

Исследовательская программа продлится 6 месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев пресс-релиз РФПИ

Напомним, что ранее Кирилл Дмитриев заявлял о готовности работать с другими производителям вакцин от коронавируса. Он считает, что совместные исследования между российскими и британскими специалистами будут "первым и очень важным примером" такого взаимодействия.

В РФПИ рассказали, когда могут начаться поставки "Спутника V" в ЕС.

Фото: Минздрав России