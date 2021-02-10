Николас Мадуро объяснил, кого первым вакцинируют в стране от коронавируса.

Николас Мадуро заявил, что Венесуэла получит первую партию вакцины "Спутник V" на следующей неделе. Об этом политик заявил во время обращения к нации. Трансляция выступления велась на странице главы государства на Facebook.

Мы объявляем о прибытии первой партии….всему медперсоналу в Венесуэле, тем, кто наиболее подвержен заражению. Затем начнем вакцинировать педагогов и представителей движения "Мы - Венесуэла" в полном составе Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что ранее в Каракасе говорили о том, что российская вакцина показала стопроцентную эффективность против коронавирусной инфекции. В декабре 2020 года вице-президент Дельси Родригес рассказала журналистам о том, что Венесуэла подписала соглашение на поставку препарата "Спутник V". Также известно, что во время проведения третьего этапа клинических испытаний вакцины принимал участие сын главы государства Николас Мадуро Герра.

Испытания вакцины "Спутник V" в Венесуэле показали эффективность 100%.

Видео: YT / Nicolás Maduro