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При испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле серьезных осложнений не выявлено

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У некоторых испытуемых выявлены несерьёзные побочные эффекты.

При испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле серьезных осложнений не выявлено. Об этом рассказал венесуэльский врач Алексис Гарсия Пиньера.

Первую дозу получили более 200 добровольцев, два компонента — 40.

Алексис Гарсия Пиньера, врач

Он отметил, что у некоторых испытуемых выявлены несерьёзные побочные эффекты. Это, например, гриппозное состояние, головная боль или боль в месте укола. Также, отметил эксперт, случаев серьёзных осложнений или смертей среди привившихся не было.

Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа.

Видео: YouTube / Nicolás Maduro

Теги: вакцинация, венесуэла, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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