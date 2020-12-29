При испытаниях вакцины "Спутник V" в Венесуэле серьезных осложнений не выявлено. Об этом рассказал венесуэльский врач Алексис Гарсия Пиньера.
Первую дозу получили более 200 добровольцев, два компонента — 40.
Алексис Гарсия Пиньера, врач
Он отметил, что у некоторых испытуемых выявлены несерьёзные побочные эффекты. Это, например, гриппозное состояние, головная боль или боль в месте укола. Также, отметил эксперт, случаев серьёзных осложнений или смертей среди привившихся не было.
Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа.
Видео: YouTube / Nicolás Maduro
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