Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа

В латиноамериканской стране рассказали о собственном триумфе после хода Трампа с должности главы Белого дома.

Николас Мадуро заявил, что Венесуэла победила Дональда Трампа. Об этом президент страны сообщил в рамках выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте. По словам политика, уход предыдущего главы США является триумфом для латиноамериканской страны.

Сегодня, 20 января, ушел Дональд Трамп, ушел, ушел, ушел. Мы его победили. Это победа Венесуэлы. Он ушел один-одинешенек… Это наш триумф Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу.

Видео: YouTube / Luigino Bracci Roa - Situación en Venezuela