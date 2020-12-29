Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа

Николас Мадуро заявил, что Венесуэла победила Дональда Трампа. Об этом президент страны сообщил в рамках выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте. По словам политика, уход предыдущего главы США является триумфом для латиноамериканской страны.
Сегодня, 20 января, ушел Дональд Трамп, ушел, ушел, ушел. Мы его победили. Это победа Венесуэлы. Он ушел один-одинешенек… Это наш триумф
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу.
Видео: YouTube / Luigino Bracci Roa - Situación en Venezuela
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