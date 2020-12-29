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Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа

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В латиноамериканской стране рассказали о собственном триумфе после хода Трампа с должности главы Белого дома.

Николас Мадуро заявил, что Венесуэла победила Дональда Трампа. Об этом президент страны сообщил в рамках выступления, которое транслировалось в Twitter-аккаунте. По словам политика, уход предыдущего главы США является триумфом для латиноамериканской страны.

Сегодня, 20 января, ушел Дональд Трамп, ушел, ушел, ушел. Мы его победили. Это победа Венесуэлы. Он ушел один-одинешенек… Это наш триумф

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу.

Видео: YouTube / Luigino Bracci Roa - Situación en Venezuela

Теги: венесуэла, дональд трамп, николас мадуро
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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