Николас Мадуро принес нации "хорошие новости".

Российская вакцина "Спутник V" скоро прибудет в Венесуэлу. Об этом журналистам во время брифинга сообщил президент Николас Мадуро. Политик выступил с видеообращением к нации.

Посол России мне только что сообщил хорошую новость, что в скором времени прибудут первые 10 миллионов доз вакцины "Спутник V", чтобы обеспечить массовую вакцинацию тех, кто в ней нуждается Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что ранее венесуэльский лидер говорил о том, что в страну прибудет партия из десяти миллионов доз вакцины от коронавируса. Препарат должен быть доставлен из РФ в первом квартале 2021 года. Населению прививки будут ставиться бесплатно.

Мадуро заявил об отказе США разморозить счета Венесуэлы для оплаты вакцины от COVID-19.

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