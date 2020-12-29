В Венесуэле прокомментировали инаугурацию нового президента США.

Николас Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу. Об этом президент латиноамериканской страны рассказал на выступлении в Каракасе, которое транслировалось в Twitter-аккаунте. Политик прокомментировал инаугурацию в Вашингтоне Джо Байдена. Ранее американский демократ вступил в должность и стал главой Белого дома. Он рассказал избирателям, что его приоритетами на посту главы государства станут борьба с коронавирусом, проблемы климата, расовой справедливости, экономики, здравоохранения, иммиграции и восстановления лидирующих позиций США в мире.

Я призываю, чтобы новое правительство США превзошло демонизацию боливарианской революции и Николаса Мадуро и перевернуло страницу лжи, демонизации и ненависти … против Венесуэлы Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Политик призвал новую администрацию Белого дома к исправлению "глупых ошибок", а также оставлению политики демонизации венесуэльского общества и боливарианской революции. Мадуро надеется, что Байден "узнает его".

Мадуро заявил об отказе США разморозить счета Венесуэлы для оплаты вакцины от COVID-19.

Видео: YouTube / Luigino Bracci Roa - Situación en Venezuela