Испытания вакцины "Спутник V" в Венесуэле показали эффективность 100%

Венесуэла подписала контракт с РФ для вакцинации " Спутником V" 10 миллионов человек.

Клинические испытания российской вакцины "Спутник V" в Венесуэле показали ее 100%-ную эффективность. Об этом в интервью журналисту Брено Альтману рассказал президент страны Николас Мадуро.

Венесуэла подписала контракт с РФ для вакцинации " Спутником V" 10 миллионов человек. Первую партию в стране рассчитывают получить в ближайшее время.

Вакцина уже получила одобрение в Белоруссии, ОАЭ, Аргентине, Венгрии, Боливии, Парагвае, Алжире, Палестине, Сербии, Венесуэле, и Туркмении.

На петербургском заводе начнется промышленное производство вакцины "Спутник V" в марте 2021.