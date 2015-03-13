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На петербургском заводе начнется промышленное производство вакцины "Спутник V" в марте 2021
Сегодня, 17:31
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На петербургском заводе начнется промышленное производство вакцины "Спутник V" в марте 2021

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К концу лета производственные мощности планируют увеличить до 500 тыс. доз вакцины в месяц.

Группа компаний Фармасинтез будет выпускать на своем заводе "Фармасинтез-Норд" в Петербурге вакцину "Спутник-V". Производство начнется в марте-апреле этого года, сообщила пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

На первом этапе ежемесячный объем производства составит до 20 тыс. доз, а к августу-сентябрю может достигнуть 500 тыс. В случае необходимости предприятие готово нарастить производственные мощности до 1,3-1,5 млн. доз вакцины в месяц к октябрю-ноябрю 2021 года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербург поступили 37 800 доз вакцины "Спутник V".

Фото: Piter.TV 

Теги: вакцина, производство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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