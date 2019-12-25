В Петербург поступили 37 800 доз вакцины "Спутник V"

В ближайшие недели в Северной столице будут работать 120 пунктов вакцинации.

В Петербург поступило еще 37800 доз вакцины "Спутник V". Партия позволит обеспечить непрерывность прививочной компании, сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

На данный момент в городе работают 99 прививочных пунктов. Из них 88 — на базе поликлиник и 11 — в частных медорганизациях.

В ближайшие недели откроется еще 21 пункт..

Город заключает соглашения с частными медицинскими организациями, которые предлагают открыть пункт вакцинации от коронавируса на базе своих мощностей. При этом они вправе предложить пациенту те или иные дополнительные услуги. сказал вице-губернатор Олега Эргашев.

Если дополнительные услуги не требуются, то комплекс вакцинации будет бесплатным.

Первую прививку от коронавируса уже сделали около 65 тысяч горожан. Полный курс вакцинации из двух компонентов прошли 12,2 тысяч человек.

Фото: Piter.TV