По его словам, доллар может продолжать терять свои позиции.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил тенденции для снижения курса доллара до 40 рублей. Об этом он рассказал в пресс-центре "Парламентской газеты".

По словам Аксакова, есть прогноз, что национальная валюта укрепится до 40 рублей за доллар. Он подчеркнул, что американцы активно эмитируют свои денежные знаки, и "эта эмиссия не остается незамеченной на рынках". Также Аксаков отметил, что мировая экономика в силу увеличения ее дискретности, развивается в том направлении, что доллар может продолжать терять свои позиции.

Не совсем уверен, что доллар опустится до 40 рублей, но тенденции, ведущие к этому, на рынке сейчас происходят. При этом должен заметить, что Банк России и правительство проводят достаточно сбалансированную финансовую политику. Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Ранее мы сообщали, что эксперты ожидают ослабления рубля в 2026 году.

Фото: pxhere.com