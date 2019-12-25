Инвестор рассказал, каким должен быть обоснованный курс доллара

По его словам, курс является "смесью страхов, ограничений и скорости движения капитала".

Инвестор Василий Еговцев рассказал, каким должен быть обоснованный курс доллара. Об этом он заявил "Газете.Ru".

По словам эксперта, обоснованный курс доллара должен быть 57 рублей. Еговцев отметил, что курс является не экономикой, а "смесью страхов, ограничений и скорости движения капитала". Он также отметил, что нынешней осенью курс составит 80-85 рублей. Инвестор добавил, что фундаментально доллар давно слабее, чем его продают в обменниках.

Фото: pxhere.com