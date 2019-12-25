С января 2025-го снизились цены на 320 лекарств.

В России цены на некоторые лекарства снизились на 15% с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По данным ведомства, с января 2025-го снизились цены на 320 лекарств. Этого удалось добиться за счет снижения цен препаратов относительно референтных стран. Кроме того, повлияло снижение цен дженериков относительно оригинальных лекарственных препаратов.

Ранее в России назвали нежелательный для экономики курс доллара.

Фото: Piter.tv