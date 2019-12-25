В России назвали нежелательный для экономики курс доллара

Отмечается, что курс ниже 75 и выше 110 рублей является одним из стратегических рисков.

В Минэкономразвития определили нежелательный для российской экономики курс доллара. Об этом сообщили "Известия".

Отмечается, что курс ниже 75 и выше 110 рублей является одним из стратегических рисков российской экономики. К таким рискам также относятся ключевая ставка выше 16% и низкие цены на энергоносители. Кроме того, средний риск находится на показателе ниже 85 и выше 100 рублей за доллар. По словам экспертов, слабый курс рубля предполагает ограничения на импорт разных товаров, включая технологическое оборудование.

Ранее эксперт заявил, что доллар может держаться в диапазоне 85-86 рублей до конца года.

