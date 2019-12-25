Эксперт заявил, что доллар может держаться в диапазоне 85-86 рублей до конца года

По словам эксперта, он считает маловероятным возврат курса доллара к 100 рублям.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что доллар может держаться в диапазоне 85-86 рублей до конца нынешнего года. Об этом он рассказал "ТАСС" в кулуарах выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

По словам эксперта, он считает маловероятным возврат курса доллара к 100 рублям. Клепач подчеркнул, что для бизнеса такой показатель был бы хорошим. Он добавил, что такой курс может быть в следующем году.

Ранее мы сообщали, что падение курса доллара с начала года стало худшим с 70-х годов.

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