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Эксперт заявил, что доллар может держаться в диапазоне 85-86 рублей до конца года
Сегодня, 9:55
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Эксперт заявил, что доллар может держаться в диапазоне 85-86 рублей до конца года

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По словам эксперта, он считает маловероятным возврат курса доллара к 100 рублям.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что доллар может держаться в диапазоне 85-86 рублей до конца нынешнего года. Об этом он рассказал "ТАСС" в кулуарах выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.

По словам эксперта, он считает маловероятным возврат курса доллара к 100 рублям. Клепач подчеркнул, что для бизнеса такой показатель был бы хорошим. Он добавил, что такой курс может быть в следующем году.

Ранее мы сообщали, что падение курса доллара с начала года стало худшим с 70-х годов.

Фото: pxhere.com

Теги: андрей клепач, доллар, курс, рубль
Категории: Лента новостей, Новости России,

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