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FT: падение курса доллара с начала года стало худшим с 70-х годов
Сегодня, 9:37
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FT: падение курса доллара с начала года стало худшим с 70-х годов

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Валюта упала в цене в сравнении с корзиной из шести ведущих мировых валют на 10%.

Падение курса доллара с начала года стало худшим для валюты с 70-х годов. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что нынешний показатель добился рекордного снижения с 1973 года. Это произошло на фоне политики президента США Дональда Трампа и начатых им торговых войн. Американская валюта упала в цене в сравнении с корзиной из шести ведущих мировых валют на 10%. Также в издании отметили, что пока не идет речи о возможной потере долларом статуса резервной валюты, но он уже не рассматривается как "тихая гавань".

Ранее Греф высказался о равновесном курсе рубля к доллару.

Фото: pxhere.com

Теги: financial times, курс доллара, падение
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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