На Биржевом форуме эксперты подискутировали о вложениях пенсионных фондов и страховых компаний.

Глава российского Минфина Антон Силуанов предложил установить льготы для НПФ при инвестировании в инфраструктурные проекты. Об этом чиновник сообщил во время выступления на Биржевом форуме. Спикер надеется, что правительство утвердит регулирование для пенсионных организаций и страховых компаний.

Есть ресурсы ФНБ, сейчас субъекты РФ подключаем, будем стимулировать их инвестиционными кредитами. Подумать, как ослабить регуляторику для таких инвесторов, чтобы можно было вкладывать вместе с государством. Антон Силуанов, глава Минфина России

Эксперт уточнил, что для примера ФНБ может вложиться в такой проект как ВСМ "Москва-Петербург". В свою очередь глава Центробанка Эльвира Набиуллина заметила, что данные меры можно обсуждать в тех условиях, когда существуют прозрачные критерии и формы инвестирования. По словам чиновницы, государственные вложения в проект увеличивают гарантии возвратности и доходности, но не являются их гарантией.

ЦБ дал совет начинающим инвесторам.