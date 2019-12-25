ЦБ выступил против использования стейблкоинов в качестве средства платежа

Алексей Заботкин рассказал об угрозах стейблкоинов для России.

Центробанк России выступил против использования стейблкоинов в качестве средства платежа. Об этом на пресс-конференции журналистам рассказал заместитель председателя кредитно-денежного регулятора РФ. По слова чиновника, такой инструмент как стейблкоин может подорвать механизм в кредитно-денежноц политике, а также создаст дополнительные риски для финансовой стабильности.

Стейблкойны. Мы категорически возражаем против этой сущности. И мы будем на этой позиции стоять достаточно твердо. Это связано с тем, что единственным законным платежным средством на территории РФ может быть рубль. Стейблкойн это некоторое обязательство коммерческой организации, которое своим честным словом гарантирует, что этот стейблкойн, эта сущность, конвертируема в национальную валюту по заведомо фиксированному курсу. Алексей Заботкин, зампред ЦБ РФ

Эксперт напомнил, что в случае со стейблконом конвертирование происходит один к одному. Он заметил, что обязательно частной компании, предоставляющей данную цифровую валюту не абсолютна. В Центробанке не могут провести четкую границу между организациями, способными выполнить обязательства за счет кредитоспособности, и теми, не не способен.

В ЦБ предложили сделать переводы в цифровых рублях бесплатными.