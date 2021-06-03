Набиуллина объяснила, что мешает экономическому росту

По ее словам, ЦБ начал возврат к нейтральной денежно-кредитной политике.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки в стране не мешает экономическому росту. Об этом она сказала в ходе Петербургского международного экономического форума.

По ее словам, экономическому росту противостоит разгон инфляции.

Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Она отметила, что денежно-кредитная политика в стране остается мягкой при повышении ключевой ставки Центробанком. По ее словам, уровень инфляция в России в настоящее время имеет значительную долю устойчивых компонентов.

Ранее Центробанк опубликовал список нелегальных финансовых компаний.

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