Центробанк отозвал лицензию у двух банков

Лицензии ЦБ отозвал у петербургского и московского банков.

Банк России отозвал лицензии у петербургского Заубер Банка и московского банка "ИРС". Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что по величине активов в банковской системе России Заубер Банк располагался на 227 месте, а московский банк "ИРС" был на 317 месте. По информации регулятора, Заубер Банк нарушал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, которые были получены преступным путем. Как говорится в сообщении, банк проводил сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты.

В свою очередь московский банк "ИРС" завышал стоимость имущества для того, чтобы улучшить свои финансовые показатели и сокрыть реальное финансовое положение.

Фото: cbr.ru