ЦБ опубликовал список нелегальных финансовых компаний

В нем значатся 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов.

Банк России опубликовал список нелегальных финансовых организаций, которые незаконно оказывают услуги на рынке. Однако в список не вошли провайдеры доступа к криптовалютам.

В списке значатся более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, которые были выявлены с 2020 года. Указывается в том числе адрес сайта и характер незаконной деятельности организации.

Сообщается, что Банк России сведения о таких организациях передает в правоохранительные органы. Однако это может занять минимум три месяца. Список регулятор опубликовал, чтобы предупредить россиян.

Предполагается, что интернет-поисковики будут использовать данные списка для маркировки сайтов с нелегальными финансовыми услугами.

Фото: cbr.ru