Объем международных резервов России стал рекордным и составил более 618 млрд долларов

С начала 2015 года резервы выросли на 235 млрд долларов.

В настоящий момент Россия входит в пятерку лидеров по объему международных резервов. По данному показателю страну обгоняют Китай, Япония, Швейцария и Индия. Об этом сообщает Счетная палата.

Объем международных резервов России превысил 618,2 миллиарда долларов США (по состоянию на 1 сентября 2021 года). Это исторический рекорд — за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось, - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2050 года резервы выросли на 235 млрд долларов. Кроме того, за последние годы доля золота в международных резервах России была увеличена с 7,8% на начало 2014 года и до 23,3% по итогам 2020 года.

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