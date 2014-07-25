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В Петербурге могут ввести QR-пропуска для входа во все заведения
Сегодня, 7:38
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге могут ввести QR-пропуска для входа во все заведения

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Ограничения затронут всю сферу услуг – гостиницы, рестораны, музеи, театры, парикмахерские и пр.

В Смольном обсуждают возможность введения в Петербурге QR-пропусков для посещения общественных заведений. Об этом пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники.

По информации издания, однозначного решения по этому вопросу пока не принято. Ужесточение ограничений в городе на фоне растущего числа больных коронавирусом стало бы логичным. Однако не ясно, насколько город нуждается в таком закручивании гаек.

Если QR-пропуска все-таки введут, то они будут повсеместно. Ограничения затронут всю сферу услуг – гостиницы, рестораны, музеи, театры, парикмахерские и пр.

Ранее у главной детской инфекционной больницы Петербурга заметили очередь из скорых.

Фото: pexels.com

Теги: qr-пропуск, ограничения
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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