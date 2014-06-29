У главной детской инфекционной больницы Петербурга заметили очередь из скорых

Вечером 11 октября горожане заметили очередь из скорых у главного детского инфекционного стационара во Фрунзенском районе.
Похоже, что ситуация стремительно ухудшается.
Отметил обеспокоенный житель Петербурга в беседе с "Фонтанкой"
В Комитете по здравоохранению успокоили, заявив, что просто понедельник – день тяжелый. По словам чиновников, в эту больницу везут не только пациентов с Ковид, но и ОРВИ. Кроме того, после выходных могут госпитализировать как детей, так и взрослых.
С местами проблем нет – 15% свободных коек в детстве.
Отметили в Комздраве
По информации Комитета по образованию, на 11 октября в Петербурге ОРВИ и коронавирус скосили около 100 классов. Закрылись некоторые группы в детских садах. Тысячи детей находятся на домашнем обучении.
Ранее мы писали, что в петербургских стационарах лежат более 6,5 тысяч больных коронавирусом.
Фото: Piter.TV
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