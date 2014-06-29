У главной детской инфекционной больницы Петербурга заметили очередь из скорых

В Комздраве отметили, что сюда везут не только пациентов с Ковид, но и ОРВИ.

Вечером 11 октября горожане заметили очередь из скорых у главного детского инфекционного стационара во Фрунзенском районе.

Похоже, что ситуация стремительно ухудшается. Отметил обеспокоенный житель Петербурга в беседе с "Фонтанкой"

В Комитете по здравоохранению успокоили, заявив, что просто понедельник – день тяжелый. По словам чиновников, в эту больницу везут не только пациентов с Ковид, но и ОРВИ. Кроме того, после выходных могут госпитализировать как детей, так и взрослых.

С местами проблем нет – 15% свободных коек в детстве. Отметили в Комздраве

По информации Комитета по образованию, на 11 октября в Петербурге ОРВИ и коронавирус скосили около 100 классов. Закрылись некоторые группы в детских садах. Тысячи детей находятся на домашнем обучении.

Ранее мы писали, что в петербургских стационарах лежат более 6,5 тысяч больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV