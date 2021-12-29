Экономист оценил риски падения рубля

Он считает, что рубли может упасть до 80 за доллар.

Главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников рассказал агентству "Прайм", курс рубля может упасть до 80 за доллар. Это произойдет, по его словам, если повысится ценовой риск или стоимость нефти упадет до 60 долларов за баррель. При этом он считает, что это маловероятно.

Рассматривая цикличность после резких ослаблений рубля, мы видим, что коррекция происходила, в основном, без компенсирования всех потерь. Затяжные падения рубля сопровождаются в среднем двухнедельной коррекцией. Егор Жильников, главный аналитик дирекции стратегии и проектов развития отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк"

Жильников считает, что геополитика, а также внешний фон динамики фондовых рынков США давят на рубль. При этом инфляция является одним из долгоиграющих факторов ослабления рубля. По словам экономиста, с 1 по 10 января относительно декабря ускорилась в два раза.

Ранее финансист заявил, что курс доллара может упасть до 72 рублей. По его словам, на данный момент доля доллара в мировой торговле снижается. Это влияет на распространенность валюты, а не на курс.

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