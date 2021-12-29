Финансист заявил, что курс доллара может упасть до 72 рублей

На долларе плохо может сказаться, если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса Еврозоны и европейскими активами.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин рассказал агентству "Прайм", что рубль и российский рынок акций в начале 2022 года теряют позиции, однако отечественная валюта еще может укрепиться.

По его словам, свою стабильность доллар не потерял. По сравнению с евро колебания достаточно узкие.

Можно рассуждать о том, что на данный момент доля доллара в мировой торговле снижается, но это не влияет на курс, а затрагивает лишь распространённость данной валюты. Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал"

Брагин считает, ускорение инфляции в США более чем в два раза может ослабить доллар. Однако это, по словам аналитика, маловероятно. Он отметил, что на долларе плохо скажется, если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса Еврозоны и европейскими активами. Таким образом курс доллара может составить 72 рубля.

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