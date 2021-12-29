В России стало невыгодно зарабатывать на сдаче квартир в аренду

Средний срок окупаемости при сдаче квартиры в аренду составил 16,5 лет.

К концу 2021 года средний срок окупаемости квартиры при сдаче в аренду составил 16,5 лет. Средний срок окупаемости определяется отношением средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды в городах-миллионниках. Для сравнения, в 2020 году этот показатель составлял 15,8 года. Об том пишет "Российская газета", ссылаясь на данные компании SRG.

Аналитики отмечают, что невыгодно стало зарабатывать на сдаче квартир в аренду. Дело в том, что 6,15% снизилась доходность однокомнатного жилья. Отмечается, что сроки могут превысить и 20 лет, если окупать еще и проценты по ипотеке.

Эксперты подчеркивают, что за год на вторичном рынке жилья средний чек однокомнатной квартиры увеличился на 26,22%, а вот ставка аренды стала выше на 20,03%. Однако аренда прибавила больше, чем жилье в Москве, Петербурге, а также Челябинске.

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