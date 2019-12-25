Названы самые дорогие районы Петербурга для съема жилья

Больше всего придется заплатить за жизнь в квартире, расположенной в МО "Смольнинское" и округе №78.

В Петербурге аренда однокомнатной квартиры обойдется дороже всего в таких МО, как "Смольнинское" и округ №78. За жизнь в этих районах – от Адмиралтейства до Фонтанки – придется заплатить около 65 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили аналитики "Яндекс. Недвижимости".

Чуть дешевле, за 60 тысяч рублей, можно снять однушку в районе Лиговка-Ямская. В Петровском аренда квартиры с одной комнатой обойдется примерно в 57 тысяч рублей в месяц.

Двухкомнатные квартиры дороже всего сдаются в Петровском и Введенском МО. В среднем такое жилье здесь можно снять за 120 тысяч рублей в месяц. Аренда "двушки" в Сампсониевском МО обойдется примерно в 100 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что квартиры в декабре могут подорожать до 5%.

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