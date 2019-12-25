СМИ: квартиры в декабре могут подорожать до 5%

Это может произойти из-за ажиотажного спроса на недвижимость в крупных городах.

Девелоперы предупредили россиян о подорожании квартир в декабре. Произойти это может перед самым Новым годом. Об этом пишут "Известия".

Как отметила гендиректор VSN Realty Яна Глазунова, ажиотажный спрос на недвижимость в крупных городах приведет к росту цен. Предполагается, что квартиры могут подорожать на 5% до конца 2021 года. Как сообщил управляющий партнер компании "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский, застройщики будут регулировать клиентский поток повышением стоимости, если в декабре продажи будут расти.

Он подчеркнул также, что фондовые рынки начали снижаться на фоне информации о новом штамме коронавируса. Цены на нефть на эти новости тоже реагируют.

Ранее мы писали, что в Петербурге углубленную диспансеризацию после коронавируса прошли более 80 тысяч человек.

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